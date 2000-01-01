Эберле (Eberle) Габриэль (Gabriel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эберле (Eberle) Габриэль (Gabriel)

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Место рождения

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1710

Дата смерти

30.06.1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Эберле Якоб

Мать: Блецакер Урсула

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.03.1734

Жена: Фетш Анна Мария

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.08.1749

Сын: Эберле Иоахим

Мать ребёнка: Фетш Анна Мария

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.06.1775
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.07.1775
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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