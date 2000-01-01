Эберле (Eberle) Габриэль (Gabriel)
Место рожденияКессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1710
Дата смерти30.06.1775
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Эберле Якоб
Мать: Блецакер Урсула
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.03.1734
Жена: Фетш Анна Мария
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.08.1749
Сын: Эберле Иоахим
Мать ребёнка: Фетш Анна Мария
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.06.1775
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.07.1775
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция