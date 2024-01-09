Андрющенко Виктор Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1969
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1969
Рождение ребёнка
13.07.1992
Дочь: Никифорова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Андрющенко Наталья Николаевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.2001
Сын: Андрющенко Андрей Викторович
Мать ребёнка: Андрющенко Наталья Николаевна