Андрющенко Виктор Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенко Виктор Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1969

Отец: Андрющенко Виталий Иванович

Мать: Андрющенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1992

Дочь: Никифорова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Андрющенко Наталья Николаевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.2001

Сын: Андрющенко Андрей Викторович

Мать ребёнка: Андрющенко Наталья Николаевна

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