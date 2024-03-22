Гончарова Наталия Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Перекелева
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковия Михайлова
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гончаров Гавриил
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно