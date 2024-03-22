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Гончарова Наталия Прокопиева

Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Перекелева

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковия Михайлова

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гончаров Лука Михайлов

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гончаров Иван Михайлов

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гончаров Гавриил

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Николаев

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Михаил Николаев

Смерть
Неизвестно
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