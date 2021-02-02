Актуганова Роза Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Актуганова Роза Якубовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1938

Дата смерти

02.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1959

Дочь: Лыганова Алия Хайдаровна

Отец ребёнка: Актуганов Хайдар Хасьянович

Село Целинное Приозерного района Калмыцкой АССР
Рождение ребёнка
29.10.1964

Сын: Актуганов Али Хайдарович

Отец ребёнка: Актуганов Хайдар Хасьянович

Село Целинное Приозерного района Калмыцкой АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Актуганов Хайдар Хасьянович

Смерть
02.02.2021
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