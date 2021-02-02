Актуганова Роза Якубовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1938
Дата смерти02.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1959
Дочь: Лыганова Алия Хайдаровна
Отец ребёнка: Актуганов Хайдар Хасьянович
Село Целинное Приозерного района Калмыцкой АССР
Рождение ребёнка
29.10.1964
Отец ребёнка: Актуганов Хайдар Хасьянович
Село Целинное Приозерного района Калмыцкой АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2021