Мурашкина Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Мурашкина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мурашкин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мурашкин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич