Мурашкина Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Мурашкина) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мурашкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мурашкин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Мурашкин Филипп Васильевич

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