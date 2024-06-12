Зубчикова Дарья Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубчикова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубчиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубчиков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1936
Сын: Зубчиков Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно