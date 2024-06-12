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Зубчикова Дарья Никитична

Место рождения

Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубчиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубчикова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубчиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубчиков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1936

Сын: Зубчиков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Зубчиков Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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