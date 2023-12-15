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Чуйков Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: Чуйков Михаил Емельянович

Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Рождение ребёнка
02.10.1878

Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1881

Дочь: Брюхнина (Чуйкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1883

Дочь: (Чуйкова) Елена Павловна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: (Чуйкова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: (Чуйкова) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1890

Сын: Чуйков Исай Павлович

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Сын: Чуйков Макар Павлович

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1895

Сын: Чуйков Максим Павлович

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1896

Сын: Чуйков Петр Павлович

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1898

Сын: Чуйков Степан Павлович

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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