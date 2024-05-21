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Чернышев Иван Иванович

Место рождения

Пурнема, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурнема, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева (Суханова) Анна Ильинична

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан дальнего плавания
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1961 или 1963

Сын: Чернышев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Суханова) Анна Ильинична

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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