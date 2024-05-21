Чернышев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева (Суханова) Анна Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан дальнего плавания
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1961 или 1963
Мать ребёнка: Чернышева (Суханова) Анна Ильинична