Бронников Гавриил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бронников Стефан
Мать: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гобова Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Бронникова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бронникова Меланья
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Попова Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Бронникова Меланья
Смерть
1975