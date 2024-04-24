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Бронников Гавриил Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бронников Стефан

Мать: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гобова Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Бронникова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Меланья

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Попова Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Бронникова Меланья

Смерть
1975

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