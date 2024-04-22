Григорий Никаноров
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти01.03.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1884
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1887
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1890
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Михайловна
Смерть
01.03.1890