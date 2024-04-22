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Григорий Никаноров

Место рождения

Подрамки, Троицкая волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.03.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Подрамки, Троицкая волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1884

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1890

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Михайловна

Смерть
01.03.1890
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