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Тетерина Елена Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

10.09.1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1780

Муж: Тетерин Иван Фотеевич

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1788

Сын: Тетерин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тетерин Иван Фотеевич

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
восприемник – г.Оса солдат штатной команды Яков Федорович Воронин
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Тетерин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тетерин Иван Фотеевич

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
рекрут в 1812
Смерть
10.09.1798
Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край

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