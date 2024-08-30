Тетерина Елена Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти10.09.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
06.11.1788
Отец ребёнка: Тетерин Иван Фотеевич
восприемник – г.Оса солдат штатной команды Яков Федорович Воронин
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Тетерин Иван Фотеевич
рекрут в 1812
Смерть
10.09.1798