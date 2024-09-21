Ефимова Мавра
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Сергеев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Митрофан
Рождение ребёнка
09.08.1865 ст.
Рождение ребёнка
1867 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.
Смерть
Неизвестно