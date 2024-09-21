Ефимова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Мавра

Место рождения

Олехово, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Сергеев Ефим

Мать: не указана

Олехово, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Митрофан

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Митрофан

Рождение ребёнка
09.08.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Митрофан

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Митрофан

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Митрофан

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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