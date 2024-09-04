Уваров Михаил Веденеевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения18.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Крещение
21.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: (Уварова) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно