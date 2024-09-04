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Уваров Михаил Веденеевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

18.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1862 ст.

Отец: Уваров Веденей Федорович

Мать: Уварова Аграфена Васильевна

ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Крещение
21.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: (Уварова) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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