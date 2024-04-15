Кудрявцев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Яковлевич Пархоменко
Восприемник
17.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Михайловна Могиленко
Восприемник
29.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Саввична Черненко
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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