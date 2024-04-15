Кудрявцев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.02.1901 ст.
Иван Яковлевич Пархоменко
Восприемник
17.08.1901 ст.
Васса Михайловна Могиленко
Восприемник
29.01.1908 ст.
Анна Саввична Черненко
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно