Шумков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Носаева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Шумкова Августа Аркадьевна
Раскулачивание
1930
Смерть
Неизвестно