Шумков Александр Павлович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШумков Александр Павлович

Шумков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Августа Аркадьевна

Место жительства
Неизвестно
Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Носаева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Шумкова Августа Аркадьевна

Раскулачивание
1930
Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.