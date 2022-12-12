Петрашев Прокопий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1390
Военная служба
08.08.? ст.
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Выбыл из лазарета. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1390
Смерть
Неизвестно