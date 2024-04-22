Хомутов Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична
Рождение ребёнка
05.10.1772
Сын: Хомутов Петр Никитич
Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хомутова Марина Никитична
Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична
Упоминание
1790
Упоминается в списке прихожан местной церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480544#233
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800