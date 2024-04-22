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Хомутов Никита Дмитриевич

Место рождения

Свистуниха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1738

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Хомутов Дмитрий Иванович

Мать: Хомутова Марина Семеновна

Свистуниха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Хомутов Семен Никитич

Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична

Свистуниха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.10.1772

Сын: Хомутов Петр Никитич

Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хомутова Марина Никитична

Мать ребёнка: Хомутова Фекла Кузьминична

Упоминание
1790
Свистуниха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан местной церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480544#233
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Фекла Кузьминична

Смерть
1800
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