Таначёва (Таначёва) Ксения Максимовна
Место рожденияДубники, Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1735 и 1737
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1737
Отец: Максим
Мать: не указана
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1769
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772
Дочь: Сюткина Ирина Космина
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Дочь: Параскева Космина
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Дочь: Анна Космина
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Дочь: Феодосия Космина
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Таначёв Фёдор Космин
Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763