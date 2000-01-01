Таначёва (Таначёва) Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаначёва (Таначёва) Ксения Максимовна

Таначёва (Таначёва) Ксения Максимовна

avatar

Место рождения

Дубники, Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1735 и 1737

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1737

Отец: Максим

Мать: не указана

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1769

Сын: Таначёв Сисой Кузьмич

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Дочь: Сюткина Ирина Космина

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Дочь: Параскева Космина

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Дочь: Анна Космина

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Дочь: Феодосия Космина

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Таначёв Фёдор Космин

Отец ребёнка: Таначёв Косма Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close