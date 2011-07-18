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Костина (Кириллова) Нина Алексеевна
Костина (Кириллова) Нина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1958
Пол
Женский
Отец
Кириллов Алексей Фёдорович
1926 г.р.
Мать
Кириллова Анисия Егоровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958
Отец:
Кириллов Алексей Фёдорович
Мать:
Кириллова Анисия Егоровна
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