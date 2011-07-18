Костина (Кириллова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Кириллова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958

Отец: Кириллов Алексей Фёдорович

Мать: Кириллова Анисия Егоровна

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