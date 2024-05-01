Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шехирев Феодор Филиппович

Мать: Шехирева Наталия Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева ?

Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Мать ребёнка: Шехирева ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Мать ребёнка: Шехирева ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шехирев ? Егорович

Мать ребёнка: Шехирева ?

Смерть
После 1897

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