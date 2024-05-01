Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехирева ?
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Шехирева) ? Егоровна
Мать ребёнка: Шехирева ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Шехирева) ? Егоровна
Мать ребёнка: Шехирева ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шехирев ? Егорович
Мать ребёнка: Шехирева ?
Смерть
После 1897