Трещалина (Филиппова) Клавдия 19.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трещалина (Филиппова) Клавдия

Место рождения

Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.02.1909

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Отец

Между 1886 и 1887 г.р.

Мать

Между 1888 и 1889 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1909

Отец: Филиппов Михаил Григорьевич

Мать: Анна Николаевна

Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/18ee3d49-7f62-4e52-9e94-d8dd2f04eac0/230?center=2219+3711
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трещалин Василий

Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трещалин Василий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1993
Москва, город федерального значения Москва

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