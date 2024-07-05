Трещалина (Филиппова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения19.02.1909
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1909
Отец: Филиппов Михаил Григорьевич
Мать: Анна Николаевна
https://ya.ru/archive/catalog/18ee3d49-7f62-4e52-9e94-d8dd2f04eac0/230?center=2219+3711
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трещалин Василий
Рождение ребёнка
10.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трещалин Василий
Смерть
Около 1993