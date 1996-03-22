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Каскараков Игорь Анатольевич
Каскараков Игорь Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1996
Пол
Мужской
Отец
Каскараков Анатолий Владимирович
1982 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1996
Отец:
Каскараков Анатолий Владимирович
Мать: не указана
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