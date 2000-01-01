Абрамова (Карпова (по 1 мужу)) Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1850
Муж: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Васильева Ирина Ларионова
Отец ребёнка: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Абрамов Георгий
Отец ребёнка: Абрамов Ларион
Рождение ребёнка
21.10.1858
Отец ребёнка: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
13.01.1861
Отец ребёнка: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
03.01.1863
Отец ребёнка: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно