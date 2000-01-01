Мухачева (Захарова) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: Захарова Анна Ивановна
Бракосочетание
19.08.1856
Муж: Мухачев Михаил Лукич
Рождение ребёнка
02.01.1868
Сын: Мухачев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мухачев Михаил Лукич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Домрачева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мухачев Михаил Лукич
Работа или профессия
Неизвестно