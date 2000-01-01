Мухачева (Захарова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачева (Захарова) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: Захарова Анна Ивановна

Бракосочетание
19.08.1856

Муж: Мухачев Михаил Лукич

Рождение ребёнка
02.01.1868

Сын: Мухачев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мухачев Михаил Лукич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Домрачева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мухачев Михаил Лукич

Работа или профессия
Неизвестно
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