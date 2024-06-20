Максимов Петр Тимофеевич 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Петр Тимофеевич

Максимов Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Максимов Тимофей (Тихон) Иванович

Мать: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Константин Петрович

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удьярова Альбина Петровна

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Зинаида

Рождение ребёнка
10.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.