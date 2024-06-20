Максимов Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Константин Петрович
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удьярова Альбина Петровна
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Зинаида
Рождение ребёнка
10.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Смерть
Неизвестно