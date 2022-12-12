Киричук Анастасия Трофимовна (Андреевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Анастасия Трофимовна (Андреевна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
1903
22 года в 1925 г. (в списке 1923 г - Анастасия Андреевна (1903) – 20 лет в 1923 г.)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Киричук Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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