Киричук Анастасия Трофимовна (Андреевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
1903
22 года в 1925 г. (в списке 1923 г - Анастасия Андреевна (1903) – 20 лет в 1923 г.)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Киричук Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно