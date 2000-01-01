Мартелл Мирия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартелл Мирия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 181

Сын: Таргариен Эйрис

Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II

Рождение ребёнка
181

Сын: Таргариен Бейлор

Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II

Рождение ребёнка
После 182

Дочь: Таргариен Эйлинор

Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Рейгел

Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Мейкар I

Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II

Смерть
Неизвестно
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