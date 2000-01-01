Мартелл Мирия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 181
Сын: Таргариен Эйрис
Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II
Рождение ребёнка
181
Сын: Таргариен Бейлор
Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II
Рождение ребёнка
После 182
Дочь: Таргариен Эйлинор
Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Рейгел
Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Мейкар I
Отец ребёнка: Таргариен Дейрон II
Смерть
Неизвестно