Мурзина (Зуева) Елизавета Даниловна
Место рожденияКрапивенский уезд Ламинцевской волости д.Зуево
Дата рождения07.08.1875
Дата смерти26.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Крапивенский уезд Ламинцевской волости д.Зуево
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Белова Елизавета Никаноровна
Отец ребёнка: Мурзин Никанор Павлович
Смерть
26.06.1957