Мурзина (Зуева) Елизавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Зуева) Елизавета Даниловна

Мурзина (Зуева) Елизавета Даниловна

avatar

Место рождения

Крапивенский уезд Ламинцевской волости д.Зуево

Дата рождения

07.08.1875

Дата смерти

26.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивенский уезд Ламинцевской волости д.Зуево
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Белова Елизавета Никаноровна

Отец ребёнка: Мурзин Никанор Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
26.06.1957
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close