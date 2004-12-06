Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1921
Дата смерти06.12.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берсенев Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Токарева (Васюкова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Васюков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.07.1951
Сын: Васюков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Васюков Николай Тимофеевич
Смерть
06.12.2004