Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

06.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берсенев Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Токарева (Васюкова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Васюков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.07.1951

Сын: Васюков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Васюков Николай Тимофеевич

Смерть
06.12.2004

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