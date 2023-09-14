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Ермакова Луиза Ивановна
Ермакова Луиза Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1953
Пол
Женский
Отец
Добряков Иван Иванович
1920 г.р.
Мать
Джуба Анна Павловна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1953
Отец:
Добряков Иван Иванович
Мать:
Джуба Анна Павловна
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