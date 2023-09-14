Ермакова Луиза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Луиза Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1953

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1953

Отец: Добряков Иван Иванович

Мать: Джуба Анна Павловна

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