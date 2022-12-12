Амирханова Музаяна Амирхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханова Музаяна Амирхановна

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Место рождения

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938

Отец: Мусин Амирхан Мусинович

Мать: Хасанова Бибимарзия Хасановна

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1966

Сын: Шайгаянов Ринас Рашитович

Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1967

Сын: Шайгаянов Илдус Рашитович

Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1970

Дочь: Шайгаянова Нурия Рашитовна

Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1972

Сын: Шайгаянов Илгиз Рашитович

Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raihan-888@mail.ru Райхан

Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович

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