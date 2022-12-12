Амирханова Музаяна Амирхановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938
Рождение ребёнка
16.05.1966
Сын: Шайгаянов Ринас Рашитович
Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович
Рождение ребёнка
21.09.1967
Сын: Шайгаянов Илдус Рашитович
Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович
Рождение ребёнка
28.04.1970
Дочь: Шайгаянова Нурия Рашитовна
Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович
Рождение ребёнка
15.01.1972
Сын: Шайгаянов Илгиз Рашитович
Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raihan-888@mail.ru Райхан
Отец ребёнка: Шайгаянов Рашит Шайгаянович