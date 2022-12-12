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Горбачёв Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Горбачёв Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Горбачёва Матрёна Трифоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Горбачёва Матрёна Трифоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Горбачёв Аким Петрович

Мать ребёнка: Горбачёва Пераскева Трифоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Пераскева Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Матрёна Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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