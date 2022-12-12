Горбачёв Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Горбачёв Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Горбачёва Матрёна Трифоновна
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Горбачёва Матрёна Трифоновна
Рождение ребёнка
16.09.1913
Мать ребёнка: Горбачёва Пераскева Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно