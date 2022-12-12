Шепелева Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шепелев Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шепелев Амвросий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шепелева Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Есина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шепелев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шепелева Евфросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно