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Шепелева Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шепелев Амвросий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шепелева Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Есина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шепелев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шепелев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шепелева Евфросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Афанасий Степанович

Смерть
Неизвестно
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