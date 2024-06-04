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Пушкарев Григорий Иванов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Пушкарев Иван Анкудинов

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Анна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Пушкарева) Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Пушкарева) Вера Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Пушкарева) Васса Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пушкарев Яков Григорьев

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Пушкарева) Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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