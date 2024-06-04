Пушкарев Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Пушкарев Иван Анкудинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Анна Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Пушкарева) Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Пушкарева) Вера Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Пушкарева) Васса Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Пушкарева) Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Яковлева
Смерть
После 1858