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Наталья Никитина

Место рождения

Шандалово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Шандалово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1841

Муж: Николай Матвеев

Рождение ребёнка
22.05.1853

Дочь: Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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