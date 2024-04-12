Наталья Никитина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
20.01.1841
Муж: Николай Матвеев
Рождение ребёнка
22.05.1853
Дочь: Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеев
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно