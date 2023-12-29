Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна
Место рождения391880 Krasnaya Nov\', Ryazan Oblast Russia
Дата рождения10.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашаев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1952
Дочь: Морозова (Кашаева) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кашаев Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно