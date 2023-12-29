Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна

Место рождения

391880 Krasnaya Nov\', Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: Макаров Григорий Федорович

Мать: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашаев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1952

Дочь: Морозова (Кашаева) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кашаев Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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