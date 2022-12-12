Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Полиевктович

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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