Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Полиевктович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Полиевктович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Полиевктович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Полиевктович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно