Штепа Ср. Иван Александрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения21.06.1871
Дата смерти04.04.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1871
Отец: Штепа Александр Антонович
Мать: Штепа Агрипина Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-79,зап-35
Крещение
21.06.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Моисей Симеонович Бескровный и Емельяна Александровича Мартыненко жена-Евдокия Матвеевна
Смерть
04.04.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Причина смерти: Болезнь - гельмантоз | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-185,зап-5
Похороны
06.04.1872
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный