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Штепа Ср. Иван Александрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

21.06.1871

Дата смерти

04.04.1872

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1871

Отец: Штепа Александр Антонович

Мать: Штепа Агрипина Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-79,зап-35
Крещение
21.06.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Моисей Симеонович Бескровный и Емельяна Александровича Мартыненко жена-Евдокия Матвеевна
Смерть
04.04.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Причина смерти: Болезнь - гельмантоз | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-185,зап-5
Похороны
06.04.1872
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный
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