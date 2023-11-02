Шахназаров Арташес Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
Около 09.11.1936
Дочь: Хачатурова Эсмеральда Арташесовна
Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахназаров Спартик Арташесович
Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахназаров Степан Арташесович
Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна