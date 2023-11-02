Шахназаров Арташес Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахназаров Арташес Степанович

Шахназаров Арташес Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.11.1936

Дочь: Хачатурова Эсмеральда Арташесовна

Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахназаров Спартик Арташесович

Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахназаров Степан Арташесович

Мать ребёнка: Каграманова-Шахназарова Екатерина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close