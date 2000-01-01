Дорохин (Dorohin) Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорохин (dorohin) Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дорохин (dorohin) Василий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин (dorohin) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин (dorohin) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федосеева
Смерть
Неизвестно