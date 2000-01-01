Дорохин (Dorohin) Василий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохин (Dorohin) Василий Александров

Дорохин (Dorohin) Василий Александров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорохин (dorohin) Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дорохин (dorohin) Василий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федосеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close