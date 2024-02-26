Ануфрей Прокофьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Прокофий Семенов (Ич)
Мать: Варвара Пахомова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Анна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Ануфриев (Ич)
Мать ребёнка: Анна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Прасковья Ануфриева (Вна)
Мать ребёнка: Анна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1827