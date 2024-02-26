Ануфрей Прокофьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфрей Прокофьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Прокофий Семенов (Ич)

Мать: Варвара Пахомова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1811

Сын: Николай Ануфриев (Ич)

Мать ребёнка: Анна

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Ануфриев (Ич)

Мать ребёнка: Анна

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Прасковья Ануфриева (Вна)

Мать ребёнка: Анна

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1827

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