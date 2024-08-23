Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иванович

Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1685

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1685 г.р.

Дети

Около 1701 г.р.
Около 1702 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1701

Жена: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1722 и 1741
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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