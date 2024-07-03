Шевалдова (Князькова) Антонина 05.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевалдова (Князькова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевалдов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
15.03.1977

Сын: Шевалдов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Шевалдов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
18.08.1989

Сын: Шевалдов Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Шевалдов Анатолий Константинович

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