Шевалдова (Князькова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1977
Сын: Шевалдов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Шевалдов Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
18.08.1989
Сын: Шевалдов Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Шевалдов Анатолий Константинович