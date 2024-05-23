Копничева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копничев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Копничев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Золотова (Копничева) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Копничева Юлиания Андреевна
Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Копничев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич
Смерть
После 1885