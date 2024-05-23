Копничева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копничева Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копничев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копничев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Копничев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Золотова (Копничева) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Копничева Юлиания Андреевна

Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Копничев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Копничев Андрей Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

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