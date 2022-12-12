Петров Семён Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1931
Дата смерти20.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1956
Дочь: Давыдович Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Александровна
Первомайский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1958
Сын: Петров Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Александровна
Смерть
20.02.1991