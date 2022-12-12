Петров Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Семён Тимофеевич

Петров Семён Тимофеевич

avatar

Место рождения

Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.04.1931

Дата смерти

20.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1956

Дочь: Давыдович Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Александровна

Первомайский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1958

Сын: Петров Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Александровна

Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.02.1991
Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close