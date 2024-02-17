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Болор Дэмчиг

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1982

Отец: не указан

Мать: Янжинлхам Мягмарсүрэн

Рождение ребёнка
2000

Сын: Боржигин Арман Бат-Оргил

Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Рождение ребёнка
2016

Сын: Боржигин Билгүүн Бат-Оргил

Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Рождение ребёнка
2019

Сын: Боржигин Агуун Бат-Оргил

Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Рождение ребёнка
2021

Дочь: Аялгуу Бат-Оргил

Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Рождение ребёнка
24.04.2023

Дочь: Аясуу Бат-Оргил

Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

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