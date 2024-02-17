Болор Дэмчиг
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1982
Мать: Янжинлхам Мягмарсүрэн
Рождение ребёнка
2000
Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Рождение ребёнка
2016
Сын: Боржигин Билгүүн Бат-Оргил
Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Рождение ребёнка
2019
Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Аялгуу Бат-Оргил
Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Рождение ребёнка
24.04.2023
Дочь: Аясуу Бат-Оргил
Отец ребёнка: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Бракосочетание
Неизвестно