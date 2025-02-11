Скоркина (Ефанова) Александра Нестерова
женский, родилась 1830, кр. Борская
умерла Неизвестно
ОтецЕфанов Нестор ПетровНеизвестно г.р.
МатьЕфанова Пелагея Афанасьева1796 г.р.
Супруги
Скоркин Ефрем Фёдоров1824 г.р.
Дети
Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова26.11.1853 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ефанов Нестор Петров
кр. Борская
Бракосочетание
23.10.1850
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1853
Дочь: Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Скоркин Ефрем Фёдоров
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно