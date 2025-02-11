Скоркина (Ефанова) Александра Нестерова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Скоркина (Ефанова) Александра Нестерова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830, кр. Борская

умерла Неизвестно

Отец
Ефанов Нестор ПетровНеизвестно г.р.
Мать
Ефанова Пелагея Афанасьева1796 г.р.
Супруги
Скоркин Ефрем Фёдоров1824 г.р.
Дети
Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова26.11.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ефанов Нестор Петров

Мать: Ефанова Пелагея Афанасьева

кр. Борская

Бракосочетание
23.10.1850

Муж: Скоркин Ефрем Фёдоров

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.11.1853

Дочь: Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Скоркин Ефрем Фёдоров

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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