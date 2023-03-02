Алдохин (Девкина) Матрёна Семёновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьДевкин (Девкина) СтепанидаНеизвестно г.р.
ОтецДевкин Семён ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Алдохин Петр ОсиповичНеизвестно г.р.
Дети
Алдохин Николай ПетровичНеизвестно г.р.
(Алдохина) Екатерина ПетровнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трофимова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зазимина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алдохина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно