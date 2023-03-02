Алдохин (Девкина) Матрёна Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Алдохин (Девкина) Матрёна Семёновна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Девкин (Девкина) СтепанидаНеизвестно г.р.
Отец
Девкин Семён ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Алдохин Петр ОсиповичНеизвестно г.р.
Дети
Алдохин Николай ПетровичНеизвестно г.р.
(Алдохина) Екатерина ПетровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девкин Семён Егорович

Мать: Девкин (Девкина) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трофимова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зазимина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдохин Николай Петрович

Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алдохина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Алдохин Петр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдохин Петр Осипович

Смерть
Неизвестно

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