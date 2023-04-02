Лысых Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысых Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Из крестьян села Богородицкое Романовской волости Бердянского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысых Анна Семеновна

Военная служба
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рядовой 2-й роты 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Лысых Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лысых Анна Семеновна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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