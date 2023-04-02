Лысых Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Из крестьян села Богородицкое Романовской волости Бердянского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысых Анна Семеновна
Военная служба
1900 ст.
Рядовой 2-й роты 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Лысых Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лысых Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно