Евдокия Ларионова
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Филипп Лукьянов1821 г.р.
Дети
Варвара Филиппова1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лукьянов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукьянов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Агриппина Филиппова) Аграфена Филиппова / Агриппина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукьянов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукьянов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Архип Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукьянов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно