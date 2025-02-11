Евдокия Ларионова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Филипп Лукьянов1821 г.р.
Дети
(Агриппина Филиппова) Аграфена Филиппова / Агриппина Филиппова1842 г.р.
Варвара Филиппова1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Лукьянов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукьянов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Агриппина Филиппова) Аграфена Филиппова / Агриппина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукьянов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Лукьянов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Архип Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Лукьянов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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